Освобожденный из плена назвал имена украинцев, которые остались в тюрьмах ОРДЛО

Освобожденный из плена украинец Василий Савин назвал имена 11 человек, которых продолжают удерживать в Макеевской колонии строгого режима.

Освобожденный из плена украинец Василий Савин назвал имена пленников, которые удерживались вместе с ним в Макеевской колонии строгого режима и до сих пор остаются там.

По его словам, некоторых украинцев вычеркнули из списка за два дня до обмена.

Читайте: Вернуть живых героев – моя обязанность как президента – Зеленский

Украинцы, которых продолжают удерживать в колониях в ОРДЛО

Владимир Синюков

Павел Корсун – военный

Максим Тимофеев, инвалид второй группы

Геннадий Матвийчук – шахтер со сломанным позвоночником

Александр Шелест

Сергей и Дмитрий Караберюш

Твердый,

Самдулов,

Матюшенко

Воробей Василий

– Там остались прекрасные ребята. Владимир Синюков. Паша Корсун, военный, ехавший в КамАЗе. Его не отдали. Максим Тимофеев. Вот его мама здесь, на коляске. Старый человек, ее отдали. А Максим, инвалид второй группы, его не отдали. Также остается там шахтер Гена Матвийчук, у него сломан позвоночник, пол позвоночника отсутствуют, металлический стержень, он остается в подвале. Саша Шелест и Корсун (преподаватель института, 60 лет). Остаются в подвале. Прекрасные ребята Сергей Мазуров. Сергей и Дмитрий Караберюш всегда были в списке, за два дня до обмена выбросили из списка, – сказал он.

Савин добавил, что когда приезжала так называемая омбудсмен “ДНР”, он прорвался через охрану и спросил, почему они не подтверждают тех, кого видят?

Она отметила, что, если она их подтвердит, то “Украина может не отдать тех, кого надо”.

– А еще там остаются Твердый, Самдулов, Матюшенко (жена недавно с плакатом стояла возле Офиса президента). Воробей Вася. Все они остаются там, – сказал он.

Напомним, 29 декабря состоялся обмен пленными. Украине удалось освободить 76 граждан. Однако ради этого в ОРДЛО пришлось отдать 127 человек.