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Факты / Украина / Общество

Пенсионеры в ОРДЛО имеют право на две пенсии – Третьякова

Нардеп от Слуги народа, глава парламентского Комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова считает, что пенсионеры в ОРДЛО и в Крыму имеют право как на украинскую пенсию, так и на выплаты со стороны оккупационных властей.

Пенсія

Пенсионеры на оккупированном Донбассе и в аннексированном Крыму имеют право на две пенсии, заявила глава Комитета по вопросам соцполитики Галина Третьякова.

По ее словам, эти люди являются гражданами Украины, и получение выплат от так называемых “ЛНР” и “ДНР, а также Пенсионного фонда РФ в Крыму не может стать основанием для невыплаты украинских пенсий.

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– Это пенсионеры 60-70-80 лет, они не могут открыть тут бизнес, они не могут платить за аренду жилья, не могут получить тут поддержку – они остались там. И пусть они даже получают по две пенсии – разве это должно разорвать связь с нашим государством? – отметила нардеп.

Третьякова также считает выплаты украинским пенсионерам на оккупированных территориях еще одним видом санкций против РФ.

– Пусть получают две пенсии, и хотя бы так Россия компенсирует этим людям те неудобства, которые она им доставила, – добавила она.

Ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, выплаты пенсий в ОРДЛО начнутся только в результате деоккупации.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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