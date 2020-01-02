Украина не готова к прямым поставкам газа из России – Кулеба

Дмитрий Кулеба считает, что Украина еще не готова для возвращения к прямым поставкам газа из РФ и намерена это делать только в рамках общеевропейского энергетического рынка и по его правилам.

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявляет о неготовности возвращения Украины к прямым поставкам газа из России.

– Я считаю, что мы еще не созрели для возвращения к прямым поставкам. Но вопрос даже не в этом. Моя цель, чтобы газовый рынок Украины функционировал исключительно на основе норм Европейского Союза, Третьего энергетического пакета, и чтобы наша энергетика была интегрирована в европейскую, – сообщил Кулеба.

По его мнению, вопрос в том, чтобы РФ больше никогда не использовала газ как инструмент шантажа или коррумпированию национальных элит, как это было все предыдущие годы независимости до 2014 года.

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– Поэтому, когда мы создадим целостный энергетический газовый рынок по нормам ЕС, мы не можем запретить компаниям покупать газ у Газпрома в соответствии с их договоренностями, но Газпром будет играть в Украине исключительно по европейским правилам и нормам. Он не будет иметь монополии, не будет иметь возможности навязывать свои условия, подкупая чиновников, он будет одним из игроков, – добавил вице-премьер.

Он отметил, что в 2014 году Украина была крупнейшим клиентом Газпрома, и выразил убеждение, что это никогда не повторится, так как диверсификация рынков и функционирование газового рынка в нормах Евросоюза не позволит этому случиться.

К слову, оператор ГТС заявил, что по новому контракту с РФ уже транспортировали в ЕС первые кубометры газа.