Газовый компромисс: Коболев раскрыл детали транзитного соглашения между Украиной и РФ

Председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев раскрыл детали газового соглашения, которое подписали Украина и Россия накануне.

За сутки до Нового года Газпром, Нафтогаз и Оператор ГТС Украины подписали пакет соглашений о транзите на 5 лет, которіе могут быть пролонгированы еще на 10 лет.

– Мы в Нафтогазе называем это компромиссом. Вполне приемлемым компромиссом, который в той или иной степени удовлетворяет обе стороны. Надеемся, что это соглашение положит начало, так называемым win-win отношениям, когда все довольны, когда все что-то получат, – заявил глава правления Нафтогаза Андрей Коболев.

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Так, Украина получила от РФ почти $3 млрд долга в соответствии с решением Стокгольмского арбитража, однако отказалась от требования около $12 млрд в новом арбитраже.

Однако в Нафтогазе отметили, что $3 млрд реальные средства, а $ 12 млрд – это лишь исковые требования.

– Этот новый арбитраж украинская сторона обменяла на новое транзитное соглашение. Это именно та тактика и стратегия, которую команда Нафтогаза занимала в течение нескольких последних лет. Природа этого нового арбитража – нежелание РФ продолжать использовать нашу транспортную систему, но поскольку Газпром согласился на это, в обмен на это мы отказались от иска. Это главный элемент сделки, – пояснил Коболев.

Согласно новому контракту, минимальные гарантированные объемы прокачки составляют 65 млрд кубометров газа в 2020 году и по 40 млрд кубов в последующие 4 года. При этом фактические объемы могут быть выше.

В частности, в 2020 году, как считает Андрей Коболев, через украинскую трубу Газпром прокачает в пределах 75 млрд кубометров. Это связано с санкциями США против Северного потока, потому что из-за них РФ не успеет достроить газопровод. За дополнительные объемы Газпром будет платить выше тариф.

Тарифы устанавливались украинским регулятором в соответствии с европейскими правилами. Эти тарифы в течение пяти лет останутся неизменными.

К слову, впервые соглашение с Газпромом будет действовать по принципу качай или плати. То есть за транзит гарантированных объемов газа российская компания должна будет платить в любом случае.

Зато о контрактах по закупке топлива у Газпрома Нафтогаз переговоров пока не ведет. Вероятно, импорт из России и не понадобится.

Ранее Факты ICTV писали, что Украина и Газпром подписали мировое соглашение по инициированному российской компанией международному арбитражу в деле об обязательствах Газпрома оплатить около $7,4 млрд по штрафу Антимонопольного комитета Украины.

Фото: Нафтогаз