ГТС транспортировала первые кубометры газа в ЕС по новому контракту с Газпромом

Оператор ГТС Украины заявил о продолжении транзита российского газа согласно новому соглашению между Газпромом и Нафтогазом Украины.

Оператор ГТС Украины заявил о продолжении транзита российского газа согласно новому соглашению между Газпромом и Нафтогазом Украины, которое пришло на смену предыдущему 10-летнему контракту.

– Мы уже транспортировали в ЕС первые кубометры газа по новому транзитному контракту, отныне уже по европейским правилам в межгосударственных точках, ГТС работает в штатном режиме, – говорится в сообщении ОГТСУ в Facebook.

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Согласно обновленному правительством 18 сентября плану анбандлинга Нафтогаза Украины, новым оператором ГТС является ООО ОГТСУ.

Новый оператор 31 декабря 2019 года завершил подписание межоператорских соглашений с компаниями-операторами соседних ГТС.

Напомним, Кабмин разрешил Нафтогазу подписать с Газпромом соглашение о транспортировке газа на 2020-2024 гг и об урегулировании споров.