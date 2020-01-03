Windrose запускает рейсы из Киева в Италию – направления и цены

Авиакомпания Windrose с мая 2020 года запускает рейсы из Киева в три города Италии.
С мая 2020 года авиакомпания Windrose (Роза ветров) запускает три рейса из киевского аэропорта Борисполь в итальянские города Бриндизи, Ламеция-Терме и Анкону.
Рейсы в Бриндизи будут выполнятся с 30 мая по 3 октября 2020 года в каждую субботу, рейсы в Ламеция-Терме – с 29 мая по 3 октября 2020 года по вторникам, пятницам и субботам.
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В Анкону рейсы будут с 6 июня по 19 сентября 2020 года по субботам.
Стоимость билетов составляет от 2,8 тыс. грн.
Ранее Факты ICTV писали, что украинский лоукостер SkyUp запустил рейсы из Львова в Тель-Авив.
Источник: Windrose
Фото: Windrose
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