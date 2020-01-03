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Windrose запускає рейси з Києва до Італії – напрямки і ціни

Авіакомпанія Windrose з травня 2020 року запускає рейси з Києва в три міста Італії.

Windrose запускає рейси з Києва до Італії – напрямки і ціни

З травня 2020 року авіакомпанія Windrose (Роза вітрів) запускає три рейси з київського аеропорту Бориспіль в італійські міста Бриндізі, Ламеція-Терме і Анкону.

Рейси в Бриндізі здійснюватимуться з 30 травня до 3 жовтня 2020 року щосуботи, рейси в Ламеція-Терме – з 29 травня до 3 жовтня 2020 року щовівторка, щоп’ятниці і щосуботи.

Читайте: Ryanair запускає новий рейс з України до Польщі

В Анкону рейси будуть з 6 червня до 19 вересня 2020 року щосуботи.

Вартість квитків становить від 2,8 тис. грн.

Раніше Факти ICTV писали, що український лоукостер SkyUp запустив рейси зі Львова в Тель-Авів.

Джерело: Windrose

Фото: Windrose

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