Windrose запускає рейси з Києва до Італії – напрямки і ціни

Авіакомпанія Windrose з травня 2020 року запускає рейси з Києва в три міста Італії.
З травня 2020 року авіакомпанія Windrose (Роза вітрів) запускає три рейси з київського аеропорту Бориспіль в італійські міста Бриндізі, Ламеція-Терме і Анкону.
Рейси в Бриндізі здійснюватимуться з 30 травня до 3 жовтня 2020 року щосуботи, рейси в Ламеція-Терме – з 29 травня до 3 жовтня 2020 року щовівторка, щоп’ятниці і щосуботи.
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В Анкону рейси будуть з 6 червня до 19 вересня 2020 року щосуботи.
Вартість квитків становить від 2,8 тис. грн.
Раніше Факти ICTV писали, що український лоукостер SkyUp запустив рейси зі Львова в Тель-Авів.
Джерело: Windrose
Фото: Windrose
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