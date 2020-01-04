PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Виктора Чумака назначили заместителем генпрокурора

Виктора Чумака назначили заместителем генерального прокурора после увольнения с должности главного военного прокурора.

Віктор Чумак

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил с должности главного военного прокурора Виктора Чумака.

После увольнения его с указанной должности, 2 января он начал работать заместителем генерального прокурора.

Решение об увольнении Чумака было принято в связи с реформой Генпрокуратуры, в результате которой исчезла военная прокуратура.

Читайте: Прокурор, подписавший подозрения по делу Шеремета, не прошел переаттестацию

Чумак был народным депутатом седьмого и восьмого созывов Верховной Рады.

С 2012 года он возглавлял комитет Верховной Рады по вопросам противодействия коррупции, а в 2014 году был заместителем в нем.

К слову, в результате реформы Генпрокуратуры 2 января начал работу Офис генерального прокурора, который стал новым центральным органом в системе прокуратуры.

Фото: Виктор Чумак

Источник: ГПУ

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В Украине начал работать Офис генерального прокурора
В Украине начал работать Офис генерального прокурора
Руслан Рябошапка
Офис генпрокурора заработает 2 января 2020 года
Правоохранители “крышуют” игорный бизнес – Рябошапка
Правоохранители “крышуют” игорный бизнес – Рябошапка
Экс-нардепа Мартыненко обвиняют в Швейцарии в отмывании €2,8 млн
Экс-нардепа Мартыненко обвиняют в Швейцарии в отмывании €2,8 млн
Дело Шеремета: Антоненко подал в суд на Зеленского, Авакова и Рябошапку
Дело Шеремета: Антоненко подал в суд на Зеленского, Авакова и Рябошапку
Пожежна безпека
Рябошапка просит поднять штрафы за нарушение пожарной безопасности
Кулик
Не прошел переаттестацию: прокурора Кулика уволили из ГПУ
Руслан Рябошапка
Рябошапка подтвердил судимость депутата Слуги народа за изнасилование
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка