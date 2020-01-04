Виктора Чумака назначили заместителем генпрокурора

Виктора Чумака назначили заместителем генерального прокурора после увольнения с должности главного военного прокурора.
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил с должности главного военного прокурора Виктора Чумака.
После увольнения его с указанной должности, 2 января он начал работать заместителем генерального прокурора.
Решение об увольнении Чумака было принято в связи с реформой Генпрокуратуры, в результате которой исчезла военная прокуратура.
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Чумак был народным депутатом седьмого и восьмого созывов Верховной Рады.
С 2012 года он возглавлял комитет Верховной Рады по вопросам противодействия коррупции, а в 2014 году был заместителем в нем.
К слову, в результате реформы Генпрокуратуры 2 января начал работу Офис генерального прокурора, который стал новым центральным органом в системе прокуратуры.
Фото: Виктор Чумак