Виктора Чумака назначили заместителем генпрокурора

Виктора Чумака назначили заместителем генерального прокурора после увольнения с должности главного военного прокурора.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил с должности главного военного прокурора Виктора Чумака.

После увольнения его с указанной должности, 2 января он начал работать заместителем генерального прокурора.

Решение об увольнении Чумака было принято в связи с реформой Генпрокуратуры, в результате которой исчезла военная прокуратура.

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Чумак был народным депутатом седьмого и восьмого созывов Верховной Рады.

С 2012 года он возглавлял комитет Верховной Рады по вопросам противодействия коррупции, а в 2014 году был заместителем в нем.

К слову, в результате реформы Генпрокуратуры 2 января начал работу Офис генерального прокурора, который стал новым центральным органом в системе прокуратуры.

Фото: Виктор Чумак