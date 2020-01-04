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Факти / Україна

Віктора Чумака призначили заступником генпрокурора

Віктора Чумака призначили заступником генерального прокурора після звільнення з посади головного військового прокурора.

Віктор Чумак

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка звільнив з посади головного військового прокурора Віктора Чумака.

Після звільнення його із зазначеної посади, 2 січня він почав працювати заступником генерального прокурора.

Рішення про звільнення Чумака було ухвалено у зв’язку із реформою Генпрокуратури, у результаті якої зникла військова прокуратура.

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Чумак був народним депутатом сьомого і восьмого скликань Верховної Ради.

З 2012 року він очолював комітет Верховної Ради з питань протидії корупції, а в 2014 році був заступником у ньому.

До слова, у результаті реформи Генпрокуратури 2 січня розпочав роботу Офіс генерального прокурора, який став новим центральним органом у системі прокуратури.

Фото: Віктор Чумак

Джерело: ГПУ

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