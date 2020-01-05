Зеленский встретился с министром иностранных дел Омана

Во время поездки в Оман Владимир Зеленский встретился с министром, ответственным за иностранные дела Султаната Оман, Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой.

Стороны обсудили укрепление отношений между странами, в частности сделали акценты на наращивании торгово-экономического сотрудничества.

Также отметили рост товарооборота, который в прошлом году увеличился на 10%, достигнув $80 млн и активизацию контактов на уровне торгово-промышленных палат.

– Участники встречи договорились продолжить практику украинско-оманских бизнес-форумов – учитывая успешность последних двух таких мероприятий в Киеве в 2019 году, в которых приняли участие десятки бизнесменов из Омана, – отмечается в сообщении Офиса президента.

Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина заинтересована в прямых инвестициях из Омана.

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Он выделил следующие перспективные отрасли: энергетика и тяжелая промышленность, строительство, сельское хозяйство, информационные технологии и инновации, развитие инфраструктуры, медицина, туризм.

Напомним, Владимир Зеленский отправился с семьей в Оман, где у лидера государства состоятся встречи на высшем уровне.