Украина получила $1,67 млрд инвестиций за год – Минфин

За девять месяцев 2019 года в Украину поступило $1,67 млрд прямых иностранных инвестиций.

Согласно данным Минфина, большинство иностранных инвестиций в 2019 году поступало из оффшоров, в частности с Кипра и Нидерландов.

За девять месяцев экономика Украины получила примерно $1,67 млрд прямых иностранных инвестиций.

– Наибольший объем инвестиций был направлен в финансовую и страховую деятельность ($682,2 млн или 40,9% от общего объема инвестиций) и промышленность – $301,6 млн или 18,1%, – сообщается в макроэкономическом обзоре Министерства финансов.

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Можно увидеть, что объемы инвестиций в промышленность выросли по сравнению с девятью месяцами 2018 года.

Указанные данные не учитывают иностранные инвестиции в государственные ценные бумаги, которые, по предварительным подсчетам, составляют около 100 млрд грн.

К слову, в Министерстве финансов сообщили, что государственный бюджет недополучил 51 млрд грн из-за значительного укрепления гривны.