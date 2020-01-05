Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Оману

Під час поїздки до Оману Володимир Зеленський зустрівся з міністром, відповідальним за закордонні справи Султанату Оман, Юсуфом бін Аляві бін Абдаллою.

Сторони обговорили зміцнення відносин між країнами, зокрема зробили акценти на нарощуванні торговельно-економічної співпраці.

Також відзначили зростання товарообігу, яке торік збільшився на 10%, сягнувши $80 млн та активізацію контактів на рівні торгово-промислових палат.

– Учасники зустрічі домовилися продовжити практику українсько-оманських бізнес-форумів – з огляду на успішність останніх двох таких заходів у Києві у 2019 році, в яких взяли участь десятки бізнесменів з Оману, – зазначається у повідомлені Офісу президента.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна зацікавлена в прямих інвестиціях з Оману.

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Він виділив такі перспективні галузі: енергетика та важка промисловість, будівництво, сільське господарство, інформаційні технології та інновації, розвиток інфраструктури, медицина, туризм.

Нагадаємо, Володимир Зеленський вирушив із сім’єю в Оман, де у лідера держави відбудуться зустрічі на найвищому рівні.