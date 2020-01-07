Бойцы ВСУ, которые находятся на передовой, записали видеопоздравление с Рождеством.

Видеопоздравление украинских военных с Рождеством начинается с того, как они поют Коляд, Коляд, Колядниця.

В поздравлении с Рождеством бойцы на передовой поблагодарили волонтеров, которые поддерживают их, а также передали привет родным городам.

Военные рассказали, как провели сочельник на фронте. По их словам, ночь была тихой, обстрелов со стороны боевиков не было.

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На Рождество они пожелали, чтобы наконец закончилась война и Донбасс вернулся, а на границе с Россией стояли украинские пограничники.

Бойцы ВСУ пообещали, что будут стоять за родную страну до конца.

К слову, президент Владимир Зеленский поздравил жителей Украины с Рождеством и пожелал мира каждой украинской семье.

Видео: Viktor Sizon