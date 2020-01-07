PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Коляд, Коляд, Колядниця: военные поздравили украинцев с Рождеством

Бойцы ВСУ, которые находятся на передовой, записали видеопоздравление с Рождеством.

Військовий

Видеопоздравление украинских военных с Рождеством начинается с того, как они поют Коляд, Коляд, Колядниця.

В поздравлении с Рождеством бойцы на передовой поблагодарили волонтеров, которые поддерживают их, а также передали привет родным городам.

Военные рассказали, как провели сочельник на фронте. По их словам, ночь была тихой, обстрелов со стороны боевиков не было.

Читайте: Пожелания на Рождество 2020

На Рождество они пожелали, чтобы наконец закончилась война и Донбасс вернулся, а на границе с Россией стояли украинские пограничники.

Бойцы ВСУ пообещали, что будут стоять за родную страну до конца.

К слову, президент Владимир Зеленский поздравил жителей Украины с Рождеством и пожелал мира каждой украинской семье.

Видео: Viktor Sizon

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка