Зеленский поздравил украинцев с наступающим Рождеством

Владимир Зеленский напомнил, что известная рождественская песня Щедрик – это достояние украинского народа.
В Святой вечер президент Владимир Зеленский напомнил, что колядку колоколов, написанную на мелодию Николая Леонтовича, перепевают в более чем 150 вариациях.
Так украинский Щедрик дарит рождественский дух по всему миру.
– Это дух надежды, добра, ожидание чуда и невероятного единения, которое царит за столом, когда семья собирается на Святой ужин.
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Владимир Зеленский также поздравил украинцев с наступающим Рождеством.
– Пусть год будет щедрым на осуществленные надежды и чудеса, пусть воцарится мир и наступит мир в каждой семье! – написал Владимир Зеленский.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время своего новогоднего поздравления обратился к украинцам на крымсктатарском языке.