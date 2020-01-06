Зеленский поздравил украинцев с наступающим Рождеством

Владимир Зеленский напомнил, что известная рождественская песня Щедрик – это достояние украинского народа.

В Святой вечер президент Владимир Зеленский напомнил, что колядку колоколов, написанную на мелодию Николая Леонтовича, перепевают в более чем 150 вариациях.

Так украинский Щедрик дарит рождественский дух по всему миру.

– Это дух надежды, добра, ожидание чуда и невероятного единения, которое царит за столом, когда семья собирается на Святой ужин.

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Владимир Зеленский также поздравил украинцев с наступающим Рождеством.

– Пусть год будет щедрым на осуществленные надежды и чудеса, пусть воцарится мир и наступит мир в каждой семье! – написал Владимир Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время своего новогоднего поздравления обратился к украинцам на крымсктатарском языке.