PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Зеленский поздравил украинцев с наступающим Рождеством

Владимир Зеленский напомнил, что известная рождественская песня Щедрик – это достояние украинского народа.

Зеленский поздравил украинцев с наступающим Рождеством

В Святой вечер президент Владимир Зеленский напомнил, что колядку колоколов, написанную на мелодию Николая Леонтовича, перепевают в более чем 150 вариациях.

Так украинский Щедрик дарит рождественский дух по всему миру.

– Это дух надежды, добра, ожидание чуда и невероятного единения, которое царит за столом, когда семья собирается на Святой ужин.

Читайте: С танцами и пением: во Львове установили Рождественского Дидуха

Владимир Зеленский также поздравил украинцев с наступающим Рождеством.

– Пусть год будет щедрым на осуществленные надежды и чудеса, пусть воцарится мир и наступит мир в каждой семье! – написал Владимир Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время своего новогоднего поздравления обратился к украинцам на крымсктатарском языке.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка