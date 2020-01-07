Бійці ЗСУ, які знаходяться на передовій, записали відеопривітання з Різдвом.
Відеопривітання українських військових з Різдвом починається з того, як вони співають Коляд, Коляд, Колядниця.
У привітанні з Різдвом бійці на передовій подякували волонтерам, які підтримують їх, а також передали привіт рідним містам.
Військові розповіли, як провели святвечір на фронті. За їх словами, ніч була тихою, обстрілів зі сторони бойовиків не було.
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На Різдво вони побажали, щоб нарешті закінчилася війна і Донбас повернувся, а на кордоні з Росією стояли українські прикордонники.
Бійці ЗСУ пообіцяли, що стоятимуть за рідну країну до кінця.
До слова, президент Володимир Зеленський привітав жителів України з Різдвом і побажав миру кожній українській родині.
Відео: Viktor Sizon