В Украине предлагают повысить штрафы для пешеходов

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект относительно усиления ответственности пешеходов за нарушение правил дорожного движения.
Авторами проекта выступили трое народных депутатов от Слуги народа.
Законопроект предлагает установить штраф в размере 15 необлагаемых минимумов для пешеходов, которые не соблюдают правил дорожного движения, в частности:
- не реагируют на сигналы регулирования дорожного движения;
- переходят дорогу в неустановленных местах;
- переходят дорогу непосредственно перед движущимися транспортными средствами.
В действующем законодательстве наказание осуществляется в виде предупреждения или наложения штрафа в размере трех необлагаемых минимумов.
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Те же нарушения, совершенные в состоянии опьянения, влечат наложение штрафа в размере 30 необлагаемых минимумов.
Нарушения, повлекшие создание аварийной обстановки, влекут за собой наложение штрафа в размере 40 необлагаемых минимумов или общественные работы от 12 до 40 часов.
Ранее Верховная Рада приравняла людей в инвалидных колясках к участникам дорожного движения. Таким образом, их права на безопасное движение будут регламентированы.