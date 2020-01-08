В Украине предлагают повысить штрафы для пешеходов

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект относительно усиления ответственности пешеходов за нарушение правил дорожного движения.

Авторами проекта выступили трое народных депутатов от Слуги народа.

Законопроект предлагает установить штраф в размере 15 необлагаемых минимумов для пешеходов, которые не соблюдают правил дорожного движения, в частности:

не реагируют на сигналы регулирования дорожного движения;

переходят дорогу в неустановленных местах;

переходят дорогу непосредственно перед движущимися транспортными средствами.

В действующем законодательстве наказание осуществляется в виде предупреждения или наложения штрафа в размере трех необлагаемых минимумов.

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Те же нарушения, совершенные в состоянии опьянения, влечат наложение штрафа в размере 30 необлагаемых минимумов.

Нарушения, повлекшие создание аварийной обстановки, влекут за собой наложение штрафа в размере 40 необлагаемых минимумов или общественные работы от 12 до 40 часов.

Ранее Верховная Рада приравняла людей в инвалидных колясках к участникам дорожного движения. Таким образом, их права на безопасное движение будут регламентированы.