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Факти / Україна / Суспільство

В Україні пропонують підвищити штрафи для пішоходів

У Верховній Раді зареєстрували законопроект щодо посилення відповідальності пішоходів за порушення правил дорожнього руху.

Штрафи для пішоходів

Авторами проекту є троє народних депутатів від Слуги народу.

Законопроект пропонує встановити штраф у розмірі 15 неоподатковуваних мінімумів доходів для пішоходів, які не дотримуються правил дорожнього руху, зокрема:

  • не реагують на сигнали регулювання дорожнього руху;
  • переходять дорогу у  невстановлених місцях;
  • переходять дорогу безпосередньо перед транспортними засобами, що рухається.

У чинному законодавстві покарання здійснюється у вигляді попередження або накладення штрафу в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів.

Читайте: Порушив – заплати! За що і як можуть покарати пішоходів в Україні

Ті самі порушення, вчинені у стані сп’яніння, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів.

Порушення, що спричинили створення аварійної обстановки, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 40 неоподатковуваних мінімумів або громадські роботи від 12 до 40 годин.

Раніше Верховна Рада прирівняла людей в інвалідних візках до учасників дорожнього руху. У такий спосіб, їхні права на безпечний рух будуть регламентовані.

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