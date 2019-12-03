Верховная Рада прировняла людей в инвалидных колясках к участникам дорожного движения. Таким образом, их права на безопасное движение будут регламентированы.

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект О внесении изменений в закон О дорожном движении об организации дорожного движения для лиц, которые движутся в креслах колесных.

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Законом определены основные права и обязанности лиц, которые движутся в колесных креслах. Такие лица имеют право:

двигаться по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам со скоростью пешехода;

двигаться по краю проезжей части дороги, улицы или по обочине.

Если колясочник медленно двигается по тротуару, он приравнивается к пешеходу, если по проезжей части или обочине – к велосипедистам.

Люди, которые двигаются в креслах колесных, обязаны:

использовать технически исправные и надлежащим образом оборудованные кресла колесные;

не перевозить грузы, мешающие управлению;

не буксировать прицепы;

не перевозить пассажиров.

Колесные кресла должны быть оборудованы светоотражающими устройствами, а при движении в темное время суток по краю проезжей части дороги, улицы или по обочине – внешними световыми приборами.

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