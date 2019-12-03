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Факты / Украина

Рада признала людей в инвалидных колясках участниками дорожного движениязаг

Верховная Рада прировняла людей в инвалидных колясках к участникам дорожного движения. Таким образом, их права на безопасное движение будут регламентированы.

Рада признала людей в инвалидных колясках участниками дорожного движениязаг

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект О внесении изменений в закон О дорожном движении об организации дорожного движения для лиц, которые движутся в креслах колесных.

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Законом определены основные права и обязанности лиц, которые движутся в колесных креслах. Такие лица имеют право:

  • двигаться по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам со скоростью пешехода;
  • двигаться по краю проезжей части дороги, улицы или по обочине.

Если колясочник медленно двигается по тротуару, он приравнивается к пешеходу, если по проезжей части или обочине – к велосипедистам.

Люди, которые двигаются в креслах колесных, обязаны:

  • использовать технически исправные и надлежащим образом оборудованные кресла колесные;
  • не перевозить грузы, мешающие управлению;
  • не буксировать прицепы;
  • не перевозить пассажиров.

Колесные кресла должны быть оборудованы светоотражающими устройствами, а при движении в темное время суток по краю проезжей части дороги, улицы или по обочине – внешними световыми приборами.

Ранее Факты ICTV писали, что 20 ноября вступили в силу штрафы за нарушение правил перевозки детей.

Источник: Верховная Рада

Фото: Dreamstime

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