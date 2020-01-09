Милованов объяснил, что изменится в новом Трудовом кодексе

Верховная Рада опубликовала законопроект О труде. Что изменится в новом Трудовом кодексе – читайте на Фактах ICTV.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов рассказал, какие изменения внесены в новый Трудовой кодекс..

Расторжение трудового договора

Согласно новому Трудовому кодексу работник может расторгнуть трудовой договор через письменное уведомление и при помощи электронных средств связи (дать адрес электронной почты, на который будет отправлено сообщение, контакт в WhatsApp или другое).

Неизменным останется обязанность сотрудника уведомить работодателя за две недели до ухода.

Досрочное увольнение

Сейчас Трудовой кодекс предусматривает список причин, по которым работник может уволиться раньше, чем через две неделе. По словам Милованова, перечень неполный и морально устарел.

– Что предлагается в новом законопроекте? Перечень причин, по которым можно уволиться раньше чем через две недели, определяется трудовым договором. То есть, на основе переговоров между работодателем и работником. Это более эффективно в современном мире, где у каждого могут быть свои важные причины, – сказал он.

Компенсация за невыполнение трудового договора

Как и раньше, работник сможет в любое время расторгнуть трудовой договор, если работодатель не выполняет условия, но теперь работник должен будет письменно предоставить причины, а работодатель – выплатить компенсацию в размере 50 дневных зарплат.

В том случае, если сотрудник и работодатель не придут к соглашению, спор будет решать суд.

Читайте: Трудовые книжки не запретят: как они будут работать в электронном виде

Ограничения для топ-менеджмента

В новом кодексе разрешается по соглашению сторон ограничить право двухнедельного увольнения для руководства.

– По моему мнению, это очень рациональная норма. Внезапное увольнение руководства предприятия может уничтожить само предприятие, – сказал он.

Теперь стороны смогут обсудить детали и компенсацию при найме на работу и зафиксировать это в трудовом соглашении.

Право работодателя расторгнуть договор

Работодатель, увольняя сотрудника по собственной инициативе, должен будет выплатить повышенную компенсацию работнику. Также работодатель должен предупредить об увольнении за два месяца. Он может уволить за один день, но при этом ему придется заплатить двойную зарплату за этот период.

– То есть, фактически компенсация теперь гарантирована за 4 месяца. При этом период предупреждения будет зависеть от срока работы. А компенсация может достигать и полугодовой зарплаты, – сказал Милованов.

Напомним, Верховная Рада опубликовала законопроект О труде, который призван изменить принятый еще в 1971 году Кодекс законов о труде. В проекте нового Трудового кодекса есть 98 статей, которые распределены по десяти разделам.