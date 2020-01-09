Милованов пояснив, що зміниться у новому Трудовому кодексі

Верховна Рада опублікувала законопроект Про працю. Що зміниться в новому Трудовому кодексі – читайте на Фактах ICTV.

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов розповів, які зміни внесені до нового Трудового кодексу.

Розірвання трудового договору

Згідно з новим Трудовим кодексом працівник може розірвати трудовий договір через письмове повідомлення за допомогою електронних засобів зв’язку (дати адресу електронної пошти, на яку буде надіслано повідомлення, контакт в WhatsApp тощо).

Незмінним залишиться обов’язок співробітника повідомити роботодавця за два тижні до звільнення.

Дострокове звільнення

Зараз Трудовий кодекс передбачає список причин з яких працівник може звільнитися раніше, ніж через два тижні. За словами Милованова, перелік неповний і морально застарів.

– Що пропонується в новому законопроекті? Перелік причин, за якими можна звільнитися раніше ніж через два тижні, визначається трудовим договором. Тобто, на основі переговорів між роботодавцем і працівником. Це більш ефективно в сучасному світі, де у кожного можуть бути свої важливі причини, – сказав він.

Компенсація за невиконання трудового договору

Як і раніше, працівник зможе в будь-який час розірвати трудовий договір, якщо роботодавець не виконує умови, але тепер працівник повинен буде письмово надати причини, а роботодавець – виплатити компенсацію в розмірі 50 денних зарплат.

У тому випадку, якщо співробітник і роботодавець не досягнуть згоди, спір вирішуватиме суд.

Читайте: Трудові книжки не заборонять: як вони працюватимуть в електронному вигляді

Обмеження для топ-менеджменту

У новому кодексі дозволяється за згодою сторін обмежити право двотижневого звільнення для керівництва.

– На мою думку, це дуже раціональна норма. Раптове звільнення керівництва підприємства може знищити саме підприємство, – сказав він.

Тепер сторони зможуть обговорити деталі і компенсацію під час найму на роботу і зафіксувати це в трудовій угоді.

Право роботодавця розірвати договір

Роботодавець, який звільняє працівника за власною ініціативою, повинен буде виплатити підвищену компенсацію працівнику. Також роботодавець повинен попередити про звільнення за два місяці. Він може звільнити за один день, але йому доведеться заплатити подвійну зарплату за цей період.

– Тобто, фактично компенсація тепер гарантована за 4 місяці. При цьому період попередження залежатиме від терміну роботи. А компенсація може досягати і піврічної зарплати, – сказав Милованов.

Нагадаємо, Верховна Рада опублікувала законопроект Про працю, який покликаний змінити прийнятий ще в 1971 році Кодекс законів про працю. У проекті нового Трудового кодексу є 98 статей, які розподілені по десяти розділів.