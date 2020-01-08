PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

40 часов на работе и гибкий график: что изменит новый Трудовой кодекс

Проект нового Трудового кодекса определяет понятие “трудовые отношения”, виды трудовых договоров и основания их расторжения.

40 часов на работе и гибкий график: что изменит новый Трудовой кодекс

Верховная Рада опубликовала инициированный Кабинетом министров законопроект О труде, который призван изменить принятый еще в 1971 году Кодекс законов о труде.

В проекте нового Трудового кодекса есть 98 статей, которые распределены по десяти разделам.

Среди прочего в тексте четко прописывается понятие “трудовые отношения” (статья 12) и то, что основанием для их возникновения является трудовой договор.

Также в законопроекте определены шесть признаков трудовых отношений (статья 13) и виды трудовых договоров: бессрочный, срочный, краткосрочный (он заключается на срок до двух месяцев), сезонный, с нефиксированным рабочим временем, ученический трудовой договор и трудовой договор с домашним работником (статья 17).

Основаниями прекращения трудового договора могут быть следующие причины: окончание срока трудового договора, согласие сторон, расторжение трудового договора по инициативе работника, расторжение трудового договора по инициативе работодателя, независимые от воли сторон основания, основания, предусмотренные трудовым договором, или другие основания, предусмотренные законом.

Среди прочего в статье говорится, что “работник имеет право в любое время по собственной инициативе расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя письменно или указанными в трудовом договоре средствами электронной связи не менее чем за две недели”.

Статья 35 предусматривает, что работодатель имеет право по собственной инициативе расторгнуть трудовой договор с работником. При этом о решении расторгнуть он должен уведомить работника письменно или средствами электронной связи в срок.

Читайте: В какие субботы работают в январе 2020

Кроме этого, законопроект предусматривает, что нормальная продолжительность рабочего времени составляет 40 часов в течение каждого семидневного периода (Статья 48).

Правительственный законопроект также предусматривает определение в законодательстве гибкого режима рабочего времени и дистанционной (надомной) работы.

Напомним, вместо трудовых книжек информацию о стаже украинцы смогут получать онлайн.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Штрафи для пішоходів
В Украине предлагают повысить штрафы для пешеходов
Голосования по четвергам: Раде предложили изменения в регламент
Голосования по четвергам: Раде предложили изменения в регламент
верховна рада
В Украине вступил в силу Избирательный кодекс: что он предусматривает
В Украине больше не действует депутатская неприкосновенность
В Украине больше не действует депутатская неприкосновенность
Кабмин внес в Раду законопроект о труде
Кабмин внес в Раду законопроект о труде
Итоги политического 2019 года: эффективно ли работала новая власть
Итоги политического 2019 года: эффективно ли работала новая власть
Сколько законопроектов рассмотрели депутаты IX созыва
Сколько законопроектов рассмотрели депутаты IX созыва
Избирательный кодекс направили на подпись Зеленскому
Избирательный кодекс направили на подпись Зеленскому
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка