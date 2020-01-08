40 часов на работе и гибкий график: что изменит новый Трудовой кодекс

Проект нового Трудового кодекса определяет понятие “трудовые отношения”, виды трудовых договоров и основания их расторжения.

Верховная Рада опубликовала инициированный Кабинетом министров законопроект О труде, который призван изменить принятый еще в 1971 году Кодекс законов о труде.

В проекте нового Трудового кодекса есть 98 статей, которые распределены по десяти разделам.

Среди прочего в тексте четко прописывается понятие “трудовые отношения” (статья 12) и то, что основанием для их возникновения является трудовой договор.

Также в законопроекте определены шесть признаков трудовых отношений (статья 13) и виды трудовых договоров: бессрочный, срочный, краткосрочный (он заключается на срок до двух месяцев), сезонный, с нефиксированным рабочим временем, ученический трудовой договор и трудовой договор с домашним работником (статья 17).

Основаниями прекращения трудового договора могут быть следующие причины: окончание срока трудового договора, согласие сторон, расторжение трудового договора по инициативе работника, расторжение трудового договора по инициативе работодателя, независимые от воли сторон основания, основания, предусмотренные трудовым договором, или другие основания, предусмотренные законом.

Среди прочего в статье говорится, что “работник имеет право в любое время по собственной инициативе расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя письменно или указанными в трудовом договоре средствами электронной связи не менее чем за две недели”.

Статья 35 предусматривает, что работодатель имеет право по собственной инициативе расторгнуть трудовой договор с работником. При этом о решении расторгнуть он должен уведомить работника письменно или средствами электронной связи в срок.

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Кроме этого, законопроект предусматривает, что нормальная продолжительность рабочего времени составляет 40 часов в течение каждого семидневного периода (Статья 48).

Правительственный законопроект также предусматривает определение в законодательстве гибкого режима рабочего времени и дистанционной (надомной) работы.

Напомним, вместо трудовых книжек информацию о стаже украинцы смогут получать онлайн.