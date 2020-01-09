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Факты / Украина

Разворот и переход к активной обороне: учения десанта на Донбассе

Десантники на боевых машинах тренировали практические навыки работы в сложных метеоусловиях.

Разворот и переход к активной обороне: учения десанта на Донбассе

46-я отдельная десантно-штурмовая бригада провела тренировку, используя боевые машины БМП-1.

Учения прошли на одном из полигонов в районе проведения операции Объединенных сил в Луганской области.

Задачей подразделения бригады было отражение атаки противника в сложных метеоусловиях.

Разворот и переход к активной обороне: учения десанта на Донбассе / 4 фотографии

Сначала военные на БМП должны были достаться указанной отметки, после чего стремительно развернуться в боевые порядки и перейти к активной обороне.

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– Не останавливая свое движение, боевые машины быстро и уверенно реагировали на ситуацию при получении новых вводных, маневрировали и, прикрывая друг друга, меняли свое направление движения, – говорится в сообщении.

Источник: Минобороны

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