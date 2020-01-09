Десантники на бойових машинах тренували практичні навички роботи у складних метеоумовах.

46-а окрема десантно-штурмова бригада провела тренування, використовуючи бойові машини БМП-1.

Навчання відбулися на одному з полігонів у районі проведення операції Об’єднаних сил на Луганщині.

Завданням підрозділу бригади було відбиття атаки противника у складних метеоумовах.















Розворот і перехід до активної оборони: навчання десанту на Донбасі / 4 фотографии

Спочатку військові на БМП мали дістатися вказаної відмітки, після чого стрімко розвернутися у бойові порядки та перейти до активної оборони.

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– Не зупиняючи свій рух, бойові машини швидко та впевнено реагували на ситуацію при отриманні нових ввідних, маневрували та, прикриваючи одна одну, змінювали свій напрямок руху, – йдеться у повідомленні.