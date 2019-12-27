ВСУ получили новый сверхзвуковой истребитель – видео перегона

МиГ-29 после капитального ремонта передали на вооружение ВСУ.

204-я Севастопольская бригада тактической авиации (БрТА) получила на вооружение боевой истребитель МиГ-29.

Видео перегона самолета на военный аэродром в Луцке опубликовала Организация волынских авиалюбителей (ОВАЛ).

Истребитель передали БрТА после капитального ремонта.

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Работы по восстановлению выполняли специалисты Львовского государственного авиационного ремонтного завода.

Отмечается, что это уже второй МиГ-29, полученный в конце года Севастопольской бригадой.

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