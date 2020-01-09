Точно не техника: у Трампа есть подозрения из-за падения самолета МАУ

Президент США Дональд Трамп прокомментировал авиакатастрофу в Иране, во время которой упал самолет МАУ.

Президент США Дональд Трамп назвал катастрофу самолета МАУ в иранском Тегеране ужасной трагедией, которая вряд ли произошла из-за технической неисправности воздушного судна.

– У меня есть подозрения… Он летел над довольно опасным районом. Кто-то говорит, что это техническая неисправность. Я лично даже не думаю, что такой вопрос может стоять, – сказал американский лидер.

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Трамп добавил, что для определения причин авиакатастрофы необходимо дождаться расшифровки “черных ящиков”.

Напомним, утром 8 января в Тегеране вскоре после взлета разбился самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины. Большинство пассажиров самолета были гражданами Ирана.

В результате крушения погибли 11 украинцев.