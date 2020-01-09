Boeing 737 МАУ случайно сбила иранская ракета – Newsweek

Источники в Пентагоне считают, что Boeing 737 МАУ был случайно сбит иранской ракетой.
Boeing 737 МАУ в Тегеране могли случайно сбить силы ПВО Ирана, считают источники в Пентагоне.
При этом, по их мнению, самолет, скорее всего, поражен ракетой, выпущенной из разработанного в России зенитно-ракетного комплекса Тор.
Непреднамеренное уничтожение Boeing 737 иранскими ПВО также подтвердили источники в разведке США и сотрудник иракской разведки.
Читайте: Самолет МАУ пытался вернуться в аэропорт Тегерана – предварительный доклад
Журналист CBS News Крис Ван Клейв написал в Twitter, что американские чиновники также придерживаются этой версии.
– Американская разведка уловила сигнал иранского радара, а также зафиксировала две вспышки пуска ракет, вероятно, ЗРК Тор, после чего последовала инфракрасная вспышка от взрыва, – написал он.
.@cbsnews: US officials are confident Ukrainian Flt 752 was shot down by Iran. US intelligence picked up signals of the radar being turned on & satellite detected infrared blips of 2 missile launches, probably SA-15s, followed shortly by another infrared blip of an explosion.
— Kris Van Cleave (@krisvancleave) January 9, 2020
Но официально Пентагон отказывается комментировать информацию о том, что самолет МАУ был сбит иранской ракетой.
Украина рассматривает несколько версий катастрофы самолета МАУ в Иране. Какая из них самая вероятная?
Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что комиссия Украины, которая занимается расследованием авиакатастрофы самолета МАУ в Тегеране, рассматривает четыре главные версии, среди которых и возможное поражение Boeing 737 ракетой ЗРК Тор.
Источник: Newsweek