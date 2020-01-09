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Факты / Происшествия

Boeing 737 МАУ случайно сбила иранская ракета – Newsweek

Источники в Пентагоне считают, что Boeing 737 МАУ был случайно сбит иранской ракетой.

Авіакатастрофа Boeing 737 МАУ в Ірані

Boeing 737 МАУ в Тегеране могли случайно сбить силы ПВО Ирана, считают источники в Пентагоне.

При этом, по их мнению, самолет, скорее всего, поражен ракетой, выпущенной из разработанного в России зенитно-ракетного комплекса Тор.

Непреднамеренное уничтожение Boeing 737 иранскими ПВО также подтвердили источники в разведке США и сотрудник иракской разведки.

Читайте: Самолет МАУ пытался вернуться в аэропорт Тегерана – предварительный доклад

Журналист CBS News Крис Ван Клейв написал в Twitter, что американские чиновники также придерживаются этой версии.

– Американская разведка уловила сигнал иранского радара, а также зафиксировала две вспышки пуска ракет, вероятно, ЗРК Тор, после чего последовала инфракрасная вспышка от взрыва, – написал он.

 

Но официально Пентагон отказывается комментировать информацию о том, что самолет МАУ был сбит иранской ракетой.

Украина рассматривает несколько версий катастрофы самолета МАУ в Иране. Какая из них самая вероятная?

Результаты

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что комиссия Украины, которая занимается расследованием авиакатастрофы самолета МАУ в Тегеране, рассматривает четыре главные версии, среди которых и возможное поражение Boeing 737 ракетой ЗРК Тор.

Источник: Newsweek

Фото: Getty Images

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