Boeing 737 МАУ случайно сбила иранская ракета – Newsweek

Boeing 737 МАУ в Тегеране могли случайно сбить силы ПВО Ирана, считают источники в Пентагоне.

При этом, по их мнению, самолет, скорее всего, поражен ракетой, выпущенной из разработанного в России зенитно-ракетного комплекса Тор.

Непреднамеренное уничтожение Boeing 737 иранскими ПВО также подтвердили источники в разведке США и сотрудник иракской разведки.

Журналист CBS News Крис Ван Клейв написал в Twitter, что американские чиновники также придерживаются этой версии.

.@cbsnews: US officials are confident Ukrainian Flt 752 was shot down by Iran. US intelligence picked up signals of the radar being turned on & satellite detected infrared blips of 2 missile launches, probably SA-15s, followed shortly by another infrared blip of an explosion.

— Kris Van Cleave (@krisvancleave) January 9, 2020