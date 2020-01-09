Boeing 737 МАУ случайно сбила иранская ракета – Newsweek

Источники в Пентагоне считают, что Boeing 737 МАУ был случайно сбит иранской ракетой.

Boeing 737 МАУ в Тегеране могли случайно сбить силы ПВО Ирана, считают источники в Пентагоне.

При этом, по их мнению, самолет, скорее всего, поражен ракетой, выпущенной из разработанного в России зенитно-ракетного комплекса Тор.

Непреднамеренное уничтожение Boeing 737 иранскими ПВО также подтвердили источники в разведке США и сотрудник иракской разведки.

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Журналист CBS News Крис Ван Клейв написал в Twitter, что американские чиновники также придерживаются этой версии.

– Американская разведка уловила сигнал иранского радара, а также зафиксировала две вспышки пуска ракет, вероятно, ЗРК Тор, после чего последовала инфракрасная вспышка от взрыва, – написал он.

.@cbsnews: US officials are confident Ukrainian Flt 752 was shot down by Iran. US intelligence picked up signals of the radar being turned on & satellite detected infrared blips of 2 missile launches, probably SA-15s, followed shortly by another infrared blip of an explosion. — Kris Van Cleave (@krisvancleave) January 9, 2020

Но официально Пентагон отказывается комментировать информацию о том, что самолет МАУ был сбит иранской ракетой.

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Поражение ракетой ЗРК Тор

Разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам

Теракт на борту Результаты Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что комиссия Украины, которая занимается расследованием авиакатастрофы самолета МАУ в Тегеране, рассматривает четыре главные версии, среди которых и возможное поражение Boeing 737 ракетой ЗРК Тор.

Источник: Newsweek