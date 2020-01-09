С января киевляне будут платить за электричество по стандарту IBAN

В Украине с 13 января банки переходят на международный формат платежей, и уже в январе киевляне получат счета за электроэнергию по стандарту IBAN.
Киевляне с января будут платить за электричество по стандарту IBAN, однако переход на новую систему произойдет автоматически.
Что это значит:
- в Личном кабинете на сайте YASNO и в мобильном приложении Kyiv YASNO реквизиты изменятся автоматически;
- счет YASNO также будет обновлен в банках и платежных системах;
- новые реквизиты будут указаны в платежках за декабрь, которые поступят в январе;
- новые номера счетов в формате IBAN есть на сайте по ссылке;
- если же в интернет-банкинге пользователи самостоятельно настроили шаблоны для регулярных платежей, то их надо обновить самостоятельно.
Напомним, в 1 января 2020 года в Украине введены новые счета IBAN для начисления налогов, сборов, платежей в государственный и местные бюджеты.
В ноябре 2019 года поставщик электроэнергии Киевские энергетические услуги провел ребрендинг и сменил свое название на YASNO (Ясно). Факты ICTV писали, как платить за свет на новом сайте YASNO.
Источник: YASNO Київські енергетичні послуги