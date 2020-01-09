З січня кияни платимуть за електрику за стандартом IBAN

В Україні з 13 січня банки переходять на міжнародний формат платежів, і вже у січні кияни отримають рахунки за електроенергію за стандартом IBAN.

Кияни з січня платитимуть за електрику за стандартом IBAN, проте перехід на нову систему відбудеться автоматично.

Що це означає:

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в Особистому кабінеті на сайті YASNO та у мобільному додатку Kyiv YASNO реквізити зміняться автоматично;

рахунок YASNO також оновлено в банках та платіжних системах;

нові реквізити будуть зазначені у платіжках за грудень, що надійдуть у січні;

нові номери рахунків у форматі IBAN є на сайті за посиланням

якщо ж в інтернет-банкінгу користувачі самостійно налаштували шаблони для регулярних платежів, то їх треба власноруч оновити.

Нагадаємо, в 1 січня 2020 року в Україні впроваджено нові рахунки IBAN для зарахування податків, зборів, платежів до державного та місцевих бюджетів.

У листопаді 2019 року постачальник електроенергії Київські енергетичні послуги провів ребрендинг і змінив свою назву на YASNO (Ясно). Факти ICTV писали, як платити за світло на новому сайті YASNO.

Джерело: YASNO Київські енергетичні послуги