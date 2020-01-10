Кто имеет право выйти на пенсию в 2020

Чтобы выйти на пенсию по возрасту в 2020 году, надо иметь 27 лет страхового стажа.

Это касается мужчин, которым исполнилось 60 лет, и женщин 59-летнего возраста (с 1 апреля 2020 года – 59 лет и 6 месяцев).

В Пенсионном фонде Украины также объяснили, что с каждым следующим годом страховой стаж, дающий право на назначение пенсии по возрасту, постепенно будет расти и в 2028 году составит 35 лет.

– Если у человека на время достижения указанного пенсионного возраста нет необходимого страхового стажа, он сможет выйти на пенсию по возрасту позже, после достижения 63 или 65 лет, – отмечают в ПФУ.

В то же время, если человек будет продолжать официально работать, то пенсию могут назначить сразу после приобретения необходимого страхового стажа.

Если же для выхода на пенсию по возрасту после 60 и 63 лет у человека не будет страхового стажа, пенсию можно получить после 65 лет, но при условии не менее 15 лет страхового стажа.

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Отмечается также, что продолжительность страхового стажа, дающего право на пенсию, определяется на дату достижения пенсионного возраста.

Напомним, ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова заявила, что в марте 2020 года планируется индексация пенсий.