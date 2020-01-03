PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Плюс один месяц в год – Третьякова о повышении пенсионного возраста

В ближайшее время Украине придется думать о возможности повышения пенсионного возраста в стране.

Пенсіонер

Глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова заявила, что в солидарной пенсионной системе нет никаких производных и ее можно полностью просчитать.

Сейчас ведется работа над тем, чтобы увеличить пенсию в Украине, однако вскоре может встать вопрос о повышении пенсионного возраста.

– Я думаю, что Украине нужно идти на очень плавное повышение пенсионного возраста, например, на 1 месяц в год, начиная с 2023 или 2025 года, иначе мы своих детей обрекаем на еще более худшую участь и худшую пенсию. В то же время, это не вопрос сегодняшнего дня, – сказала Третьякова.

Читайте: Кулеба назвал условия для выплаты пенсий в ОРДЛО

По ее словам, в марте 2020 года собираются провести индексацию пенсий, а потом запустить программу Вторая пенсия и лишь после этого думать, что делать дальше.

Однако Третьякова считает, что вопрос повышения пенсионного возраста все равно придется поднимать.

К слову, Галина Третьякова считает, что у пенсионеров в ОРДЛО и Крыму есть право получать украинскую пенсию.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Пенсія
Пенсионеры в ОРДЛО имеют право на две пенсии – Третьякова
Кулеба назвал условия для выплаты пенсий в ОРДЛО
Кулеба назвал условия для выплаты пенсий в ОРДЛО
гончарук
Люди – в безопасности. Правительство профинансирует все защищенные расходы – Гончарук
Зеленский анонсировал повышение пенсий – кому и на сколько повысят
Зеленский анонсировал повышение пенсий – кому и на сколько повысят
Во Франции 340 тыс. человек вышли на акции против пенсионной реформы Макрона
Во Франции 340 тыс. человек вышли на акции против пенсионной реформы Макрона
Доставка пенсий подорожает с 2020 года
Доставка пенсий подорожает с 2020 года
Кабмин хочет открыть доступ к пенсионным сервисам через BankID
Кабмин хочет открыть доступ к пенсионным сервисам через BankID
Выплата пенсий жителям ОРДЛО: появился текст законопроекта (ДОКУМЕНТ)
Выплата пенсий жителям ОРДЛО: появился текст законопроекта (ДОКУМЕНТ)
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка