Плюс один месяц в год – Третьякова о повышении пенсионного возраста

В ближайшее время Украине придется думать о возможности повышения пенсионного возраста в стране.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова заявила, что в солидарной пенсионной системе нет никаких производных и ее можно полностью просчитать.

Сейчас ведется работа над тем, чтобы увеличить пенсию в Украине, однако вскоре может встать вопрос о повышении пенсионного возраста.

– Я думаю, что Украине нужно идти на очень плавное повышение пенсионного возраста, например, на 1 месяц в год, начиная с 2023 или 2025 года, иначе мы своих детей обрекаем на еще более худшую участь и худшую пенсию. В то же время, это не вопрос сегодняшнего дня, – сказала Третьякова.

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По ее словам, в марте 2020 года собираются провести индексацию пенсий, а потом запустить программу Вторая пенсия и лишь после этого думать, что делать дальше.

Однако Третьякова считает, что вопрос повышения пенсионного возраста все равно придется поднимать.

К слову, Галина Третьякова считает, что у пенсионеров в ОРДЛО и Крыму есть право получать украинскую пенсию.