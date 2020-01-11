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Факты / Украина

Человеческая ошибка: Иран признал, что сбил самолет МАУ

Иран официально признал, что сбил самолет МАУ 8 января. Военнослужащие назвали сбивание авиалайнера “человеческой ошибкой”.

В их заявлении на государственном телевидении отмечалось, что самолет был принят за вражескую цель после того, как он повернул к “чувствительному военному центру”. Силы армии находились в повышенной боевой готовности на фоне напряженности в отношениях с США, отметили в Иране.

Военнослужащие извинились за катастрофу и заявили, что обновят свои системы, чтобы предотвратить подобные ошибки в будущем. В заявлении говорилось, что ответственные за катастрофу будут привлечены к ответственности.

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Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф написал в Twitter:

– Печальный день. Предварительные выводы внутреннего расследования вооруженными силами: человеческая ошибка во время кризиса, вызванного авантюризмом США, привела к катастрофе. Мы глубоко сожалеем, приносим извинения и соболезнования нашему народу, семьям всех жертв и другим пострадавшим странам.

Как известно, утром 8 января в Тегеране вскоре после взлета разбился самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины.

Позже американский чиновник заявил, что самолет МАУ сбил Иран двумя ракетами российского производства Тор-М1.

 

 

 

Фото: Getty Images

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