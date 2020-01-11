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Факты / Украина

Президент Ирана: Сбивание самолета МАУ – непростительная ошибка

Президент Ирана Хасан Рухани выразил соболезнования родственникам и близким жертв сбитого в Тегеране самолета МАУ.

Иранский лидер назвал авіакатастрофу “великой трагедией” и “непростительной ошибкой”.

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– Внутреннее расследование Вооруженных сил пришло к выводу, что, к сожалению, ракеты, выпущенные из-за человеческой ошибки, привели к ужасной катастрофе украинского самолета и гибели 176 невинных людей, – отметил президент Ирана.

Напомним, Иран признал, что сбил самолет МАУ 8 января. Военнослужащие назвали катастрофу авиалайнера “человеческой ошибкой”.

 

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