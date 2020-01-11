Зеленский о сбивании самолета МАУ Ираном: Украина ждет извинений и компенсаций

Украина настаивает на полном признании вины Ираном в сбивании самолета МАУ, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

– Мы ожидаем от Ирана заверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечению виновных к ответственности, возвращению тел погибших, выплатам компенсаций, официальным извинениям по дипломатическим каналам, – заявил украинский лидер.

Читайте: Президент Ирана: Сбивание самолета МАУ – непростительная ошибка

Зеленский ожидает, что Иран предоставит 45 экспертам из Украины полный доступ и взаимодействие для дальнейшего расследования авиакатастрофы.

Напомним, Иран признал, что сбил самолет МАУ 8 января. Военнослужащие назвали катастрофу авиалайнера “человеческой ошибкой”.