Зеленский о сбивании самолета МАУ Ираном: Украина ждет извинений и компенсаций

Украина настаивает на полном признании вины Ираном в сбивании самолета МАУ, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
– Мы ожидаем от Ирана заверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечению виновных к ответственности, возвращению тел погибших, выплатам компенсаций, официальным извинениям по дипломатическим каналам, – заявил украинский лидер.
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Зеленский ожидает, что Иран предоставит 45 экспертам из Украины полный доступ и взаимодействие для дальнейшего расследования авиакатастрофы.
Напомним, Иран признал, что сбил самолет МАУ 8 января. Военнослужащие назвали катастрофу авиалайнера “человеческой ошибкой”.
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