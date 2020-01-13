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Факты / Украина

40% форм Госстата для предприятий отменят – Дубилет

По словам министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета, правительство планирует отменить около 40% форм Госстата, которые заполняют украинские предприятия. Такое решение является результатом аудита.

Главная идея реформы заключается в том, чтобы не собирать у предприятий ту информацию, которая и так есть у государства и которая не используется для принятия управленческих решений.

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Дмитрий Дубилет сообщил, что можно отменить 43 формы из 110. Он заверил, что это не повлияет на качество и объемы информации.

Некоторые из форм, которые планируют отменить в этом году:

  • Отчет об использовании и запасах топлива (4-мтп).
  • Отчет о продаже и запасах товаров (продукции) в оптовой торговле (1-опт).
  • Использование информационно-коммуникационных технологий на предприятиях (1-ИКТ).
  • Отчет о производстве и реализации промышленной продукции (1П-НПП).
  • Отчет об объемах реализованных услуг (1-услуги).
  • Отчет по труду (1-ПВ).
  • Отчет о деятельности общественной организации (1-ГО).
  • Отчет о производстве промышленной продукции по видам (1-П).
  • Отчет о взаиморасчетах с нерезидентами (1-Б).
  • Отчет о реализации продукции сельского хозяйства (21-заг).
  • Отчет о ценах производителей промышленной продукции (1-цены).
  • Отчет о деятельности учреждения высшего образования (2-3нк).

Ранее Дмитрий Дубилет сообщил, что военкоматы не будут мучить бизнес запросами.

Фото: Dreamstime

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