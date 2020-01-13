40% форм Госстата для предприятий отменят – Дубилет

По словам министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета, правительство планирует отменить около 40% форм Госстата, которые заполняют украинские предприятия. Такое решение является результатом аудита.

Главная идея реформы заключается в том, чтобы не собирать у предприятий ту информацию, которая и так есть у государства и которая не используется для принятия управленческих решений.

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Дмитрий Дубилет сообщил, что можно отменить 43 формы из 110. Он заверил, что это не повлияет на качество и объемы информации.

Некоторые из форм, которые планируют отменить в этом году:

Отчет об использовании и запасах топлива (4-мтп).

Отчет о продаже и запасах товаров (продукции) в оптовой торговле (1-опт).

Использование информационно-коммуникационных технологий на предприятиях (1-ИКТ).

Отчет о производстве и реализации промышленной продукции (1П-НПП).

Отчет об объемах реализованных услуг (1-услуги).

Отчет по труду (1-ПВ).

Отчет о деятельности общественной организации (1-ГО).

Отчет о производстве промышленной продукции по видам (1-П).

Отчет о взаиморасчетах с нерезидентами (1-Б).

Отчет о реализации продукции сельского хозяйства (21-заг).

Отчет о ценах производителей промышленной продукции (1-цены).

Отчет о деятельности учреждения высшего образования (2-3нк).

Ранее Дмитрий Дубилет сообщил, что военкоматы не будут мучить бизнес запросами.