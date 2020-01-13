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Факти / Україна

40% форм Держстату для підприємств скасують – Дубілет

За словами міністра Кабінету міністрів Дмитра Дубілета, уряд планує скасувати близько 40% форм Держстату, які заповнюють українські підприємства. Таке рішення є результатом аудиту.

Головна ідея реформи полягає у тому, щоб не збирати у підприємств ту інформацію, яка і так є у держави та  яка не використовується для ухвалення управлінських рішень.

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Дмитро Дубілет повідомив, що можна скасувати 43 форми зі 110. Він запевнив, що це не вплине на якість та обсяги інформації.

Деякі з форм, які планують скасувати цього року:

  • Звіт про використання та запаси палива (4-мтп).
  • Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі (1-опт).
  • Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах (1-ІКТ).
  • Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції (1П-НПП).
  • Звіт про обсяги реалізованих послуг (1-послуги).
  • Звіт з праці (1-ПВ).
  • Звіт про діяльність громадської організації (1-ГО).
  • Звіт про виробництво промислової продукції за видами (1-П).
  • Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами (1-Б).
  • Звіт про реалізацію продукції сільського господарства (21-заг).
  • Звіт про ціни виробників промислової продукції (1-ціни).
  • Звіт про діяльність закладу вищої освіти (2-3НК).

Раніше Дмитро Дубілет повідомив, що військкомати не мучитимуть бізнес запитами.

Фото: Dreamstime

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