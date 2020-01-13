40% форм Держстату для підприємств скасують – Дубілет

За словами міністра Кабінету міністрів Дмитра Дубілета, уряд планує скасувати близько 40% форм Держстату, які заповнюють українські підприємства. Таке рішення є результатом аудиту.
Головна ідея реформи полягає у тому, щоб не збирати у підприємств ту інформацію, яка і так є у держави та яка не використовується для ухвалення управлінських рішень.
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Дмитро Дубілет повідомив, що можна скасувати 43 форми зі 110. Він запевнив, що це не вплине на якість та обсяги інформації.
Деякі з форм, які планують скасувати цього року:
- Звіт про використання та запаси палива (4-мтп).
- Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі (1-опт).
- Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах (1-ІКТ).
- Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції (1П-НПП).
- Звіт про обсяги реалізованих послуг (1-послуги).
- Звіт з праці (1-ПВ).
- Звіт про діяльність громадської організації (1-ГО).
- Звіт про виробництво промислової продукції за видами (1-П).
- Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами (1-Б).
- Звіт про реалізацію продукції сільського господарства (21-заг).
- Звіт про ціни виробників промислової продукції (1-ціни).
- Звіт про діяльність закладу вищої освіти (2-3НК).
Раніше Дмитро Дубілет повідомив, що військкомати не мучитимуть бізнес запитами.