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Факты / Украина / Общество

Окуеву, директора Caparol и менеджера киевского метро убила одна банда – полиция

Начальник полиции Киевской области Андрей Небытов на пресс-конференции заявил, что убийство Амины Окуевой осуществила банда, причастная к убийству директора Caparol Павла Зможного в сентябре 2016 года и начальника отдела рекламы КП Киевский метрополитен Павла Миленького в январе 2019 года.

Зацепку по задержанной группе киллеров дало убийство Миленького, когда полиция вышла на подозреваемых.

– Анализируя предыдущие преступления, мы пришли к выводу, что эти лица обоснованно подозреваются в убийстве Зможного в селе Крушинка Васильковского района, – отметил Небитов.

Правоохранитель отметил, что перед тем, как подозреваемые вышли на свободу, у них взяли образцы ДНК.

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Позже экспертиза подтвердила, что одному из них принадлежат следы на автомате, найденном на месте убийства пресс-офицера Международного добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Амины Окуевой.

Напомним, в 2017 году группа неизвестных расстреляла машину Адама Осмаева и Амины Окуевой на переезде в пгт Глеваха под Киевом. Автоматическое оружие было брошено киллерами на месте.

Во время проведения комплекса оперативных мероприятий установлено, что лидер этой преступной организации, а именно 55-летний мужчина, причастен к расстрелу машины в октябре 2017 года на Васильковщине.

12 января оперативники Нацполиции задержали организатора убийства участницы АТО, которая служила в рядах батальона полиции Киев-2, Амины Окуевой.

Фото: УНИАН

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