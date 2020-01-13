Окуєву, директора Caparol і менеджера київського метро вбила одна банда – поліція

Начальник поліції Київської області Андрій Небитов на прес-конференції заявив, що вбивство Аміни Окуєвої здійснила банда, причетна до вбивства директора Caparol Павла Зможного у вересні 2016 року та начальника відділу реклами КП Київський метрополітен Павла Миленького у січні 2019 року.

Зачіпку щодо затриманої групи кілерів дало вбивство Миленького, коли поліція вийшла на підозрюваних.

– Аналізуючи попередні злочини, ми прийшли до висновку, що ці особи обґрунтовано підозрюються у вбивстві Зможного в селі Крушинка Васильківського району, – зазначив Небитов.

Правоохоронець наголосив, що перед тим, як підозрювані вийшли на свободу, у них взяли зразки ДНК.

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Пізніше експертиза підтвердила, що одному з них належать сліди на автоматі, знайденому на місці вбивства прес-офіцера Міжнародного добровольчого батальйону імені Джохара Дудаєва Аміни Окуєвої.

Нагадаємо, у 2017 році група невідомих розстріляла машину Адама Осмаєва та Аміни Окуєвої на переїзді в смт Глеваха під Києвом. Автоматичну зброю кілери залишили на місці.

У вересні 2019 року правоохоронці затримали сімох членів злочинної організації, які підозрюються у вчинені двох замовних вбивств на території Київської області.

12 січня оперативники Нацполіції затримали організатора вбивства учасниці АТО, що служила в лавах батальйону поліції Київ-2, Аміни Окуєвої.