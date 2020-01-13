Головному кілеру у справі про вбивство Окуєвої оголосили про підозру

Прес-секретар прокуратури Київської області Мар’яна Гайовська повідомила, що лідеру групи кілерів, причетних до вбивства прес-офіцера Міжнародного добровольчого батальйону імені Джохара Дудаєва Аміни Окуєвої оголошено про підозру.

У сукупності його підозрюють у вчиненні кримінальних таких правопорушень:

умисне вбивство на замовлення з корисливих мотивів, вчинене групою осіб;

закінчений замах на вбивство;

незаконне поводження зі зброєю.

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Нагадаємо, у 2017 році група невідомих розстріляла машину Адама Осмаєва та Аміни Окуєвої на переїзді у місті Глеваха під Києвом. Автоматичну зброю було кинуто кілерами на місці.

У вересні 2019 року правоохоронці затримали сімох членів злочинної організації, які підозрюються у вчинені двох замовних вбивств на території Київської області.

12 січня оперативники Нацполіції затримали організатора вбивства учасниці АТО, що служила в лавах батальйону поліції Київ-2, Аміни Окуєвої.