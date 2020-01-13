PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Головному кілеру у справі про вбивство Окуєвої оголосили про підозру

Прес-секретар прокуратури Київської області Мар’яна Гайовська повідомила, що лідеру групи кілерів, причетних до вбивства прес-офіцера Міжнародного добровольчого батальйону імені Джохара Дудаєва Аміни Окуєвої оголошено про підозру.

У сукупності його підозрюють у вчиненні кримінальних таких правопорушень:

  • умисне вбивство на замовлення з корисливих мотивів, вчинене групою осіб;
  • закінчений замах на вбивство;
  • незаконне поводження зі зброєю.

Читайте: Вбивство Окуєвої: глава Нацполіції розкрив важливий факт зі справи

Нагадаємо, у 2017 році група невідомих розстріляла машину Адама Осмаєва та Аміни Окуєвої на переїзді у місті Глеваха під Києвом. Автоматичну зброю було кинуто кілерами на місці.

У вересні 2019 року правоохоронці затримали сімох членів злочинної організації, які підозрюються у вчинені двох замовних вбивств на території Київської області.

12 січня оперативники Нацполіції затримали організатора вбивства учасниці АТО, що служила в лавах батальйону поліції Київ-2, Аміни Окуєвої.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка