Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал, что на месте катастрофы самолета МАУ спасатели провели работы по исследованию обломков лайнера и часть из них возвращается в Украину.

По его словам, обломки освобождались от грязи и складывались по рядам. Отдельно осуществлялась сортировка и складирование багажа и личных вещей, а также обеспечивалось освещение места проведения работ.

– Кроме того, экспертной группой с привлечением спасателей на открытой площадке проводились работы по воссозданию корпуса самолета из его фрагментов, – сказал он.

Читайте: Человеческая ошибка: Иран признал, что сбил самолет МАУ

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в своем видео показали, что именно делали на месте крушения самолета МАУ в Иране.

– Часть тех специалистов, которые уже там не нужны, речь о наших спасателях, которые закончили все свои необходимые работы, возвращается в Украину. Они пересекли границу, мы делали все необходимое, чтобы возвращение было безопасным. Все, кто должен оставаться, – кто занимается следствием, кто занимается вопросами ДНК, кто занимается специализированными службами, они остались, – добавил он.

Напомним, утром 8 января в Тегеране вскоре после взлета разбился самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины.

Алексей Данилов заявил, что треть тел погибших в авиакатастрофе МАУ уже идентифицировали. Ориентировочно их вернут в Украину 20-21 января.