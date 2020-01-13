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Украина полностью перешла на банковские счета IBAN

Окончательный переход всех расчетов клиентов банков на международный стандарт IBAN состоялся 13 января 2020 года.

International Bank Account Number – это международный формат кода банковского счета каждого клиента, соответствующий требованиям ISO 13616 и используется для осуществления международных банковских переводов.

Сейчас такой код используется более чем в 60 странах мира.

Каждая страна устанавливает свой стандарт номера IBAN, обычно он предусматривает 29 букв и цифр. Сейчас в Украине действует требование про 14-значный счет.

13 января Украина окончательно перешла на IBAN-стандарт. Он станет обязательным для клиентов всех банков Украины при осуществлении переводов денежных средств как в национальной, так и в иностранных валютах.

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Структура IBAN

Банки Украины будут открывать своим клиентам новые счета только по стандарту IBAN, счета будет состоять из 29 буквенно-цифровых символов, изложенных в такой последовательности:

  • код Украины – UA-2 буквы;
  • контрольный разряд – 2 цифры;
  • код банка – 6 цифр;
  • счет – длина номера счета не является фиксированной (до 31 октября 2019 – от 5 до 14 символов, с 1 ноября 2019 – от 5 до 19 символов).

Никаких дополнительных действий пользователям украинских банков при этом осуществлять не нужно.

Введение IBAN позволит гармонизировать украинское платежное пространство с европейским, а также будет способствовать дальнейшей запланированной модернизации системы электронных платежей Национального банка.

В общем использование стандарта IBAN должно сделать более удобным оформления расчетных документов.

Напомним, в 1 января 2020 года в Украине введены новые счета IBAN для начисления налогов, сборов, платежей в государственный и местные бюджеты.

Источник: НБУ

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