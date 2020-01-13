В Мелитополе 14-летняя девочка стала мамой

14-летняя девочка родила в Мелитополе (Запорожская область), хотя сама родом с Донбасса. Родился мальчик, весом 2,9 кг. Мама новорожденного не стояла на учете, не посещала врача-акушера. Местный сайт Ria-m сообщает, что здоровью ребенка ничего не грозит.

Мать младенца – цыганка, вместе с семьей ведет кочевой образ жизни. Социальные службы города не знают, где находятся ее родители. Также никто не знает, кто приходится отцом новорожденного мальчика.

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Заместитель главного врача местного роддома Евдокия Павленко сообщила, что сейчас будет решаться проблема с документами. Родителям юной мамы нужно будет оформить опекунство над новорожденным, так как их дочь – несовершеннолетняя.

Девушка отказывается общаться с врачами. Она не может вспомнить свое имя – представляется то Марией, то Софией. Ей удалось объяснить только то, что отложенных средств на уход за ребенком у нее нет.

Врачи боятся выписывать малыша, поскольку его матери просто некуда будет податься.

Напомним, что ранее в Запорожье 15-летняя девочка родила двойню: младенцы в тяжелом состоянии.

Источник: Ria-m