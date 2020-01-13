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У Мелітополі 14-річна дівчинка стала мамою

14-річна дівчинка народила у Мелітополі (Запорізька область), хоча сама  родом із Донбасу. Народився хлопчик, вагою 2,9 кг. Мама немовляти не стояла на обліку, не відвідувала лікаря-акушера. Місцевий  сайт Ria-m  повідомляє, що здоров’ю дитини нічого не загрожує.

Матір немовляти – циганка, разом з родиною веде кочовий спосіб життя. Соціальні служби міста не знають, де знаходяться її батьки. Також ніхто не знає, хто приходиться батьком новонародженого хлопчика.

Читайте: у Рівному 12-річна дівчинка народила дитину.

Заступник головного лікаря місцевого пологового будинку Докія Павленко повідомила, що буде зараз буде вирішуватись проблема з документами. Батькам юної мами потрібно буде оформити опікунство над новонародженим, оскільки їх донька – неповнолітня.

Дівчина відмовляється спілкуватись з лікарями. Вона не може згадати своє ім’я – представляється то Марією, то Софією. Їй вдалось пояснити тільки те, що відкладених коштів на догляд за дитиною у неї немає.

Лікарі бояться виписувати малюка, оскільки його матері просто не буде куди податись.

Нагадаємо, що раніше у Запоріжжі 15-річна дівчинка народила двійню: немовлята у важкому стані.

Джерело: Ria-m

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