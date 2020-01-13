В Киеве 13 января возле ТРЦ Ocean Plaza произошла авария в теплосети: кипяток залил улицы, затопил нулевой этаж торгового центра и размыл асфальт.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и провели эвакуацию людей. В результате ЧП пострадали 9 человек.

Всем пострадавшим уже оказали медицинскую помощь.

Охрана торгово-развлекательного центра организовала эвакуацию людей, скоординировав движение посетителей к выходу.

Эвакуация прошла спокойно – люди не паниковали.

– Нас вывели через черный выход. Когда шли – видели, как со второго этажа лилась вода, как дождь, и уже стоял густой пар, – рассказывают очевидцы.

Аварийная бригада Киевтеплоэнерго перекрыла подачу тепла из-за повреждения магистрального трубопровода в районе ТРЦ Оcean Plaza.

Сейчас на месте аварии все спокойно. Работники ГЧСЧ ликвидируют последствия масштабного инцидента. В подземных паркингах продолжается откачка воды.

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Маршрутное такси, которое провалилось в яму в асфальте, которая образовалась из-за прорыва теплосети в Киеве, также освободили из ловушки.























Авария возле Ocean plaza: что происходит на месте ЧП сейчас / 6 фотографий

Напомним, вечером 13 января в Киеве ТРЦ Ocean Plaza затопило кипятком из-за прорыва теплосети.