Авария возле Ocean Plaza в Голосеевском районе на ул. Антоновича, 174 произошла вечером 13 января из-за прорыва теплосети.

Горячая вода попала в магазин Ашан и на минус первый этаж торгового центра.

Из-за потопа в Ocean Plaza людей эвакуировали. Спасатели ГСЧС лично вынесли на руках из помещения шесть человек.

Замглавы Киевской горгосадминистрации Петр Пантелеев сообщил, что в целом пострадали девять человек, им предоставляют помощь медики. Со своей стороны в полиции заявили о том, что ожоги получили семеро граждан.

Коммунальное предприятие Киевтеплоэнерго в связи с прорывом теплосети перекрыло подачу горячей воды, начата ее откачка, движение транспорта частично ограничено. Метро Лыбидская работает в обычном режиме.

– Магистральная сеть, на которой произошел порыв, была построена в 1987 году. Летом, во время гидравлических испытаний, повреждений обнаружено не было. Сейчас аварийные бригады Киевтеплоэнерго откачивают воду и сразу после этого начинают переподключение жилых домов и учреждений социальной инфраструктуры на другие теплоисточники, – заявили коммунальщики.

По словам Пантелеева, именно гидравлические испытания стали причиной аварии.

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Люди ждут, чтобы забрать машины с парковки. Полиция говорит, что транспортные средства здесь останутся до завтра под охраной, так как в настоящее время их нельзя забрать.

Вот, что рассказали очевидцы об эвакуации из здания ТРЦ:

– Мы были в Ашане, когда все это произошло. Мы услышали информацию, что начинается экстренная эвакуация. В сообщении говорилось, что нужно делать, куда идти, где выходить. Охрана организовала людей, сделала коридор и всех вывела. Люди не паниковали, а слушали инструкции и выходили. Нас вывели через черный выход. Когда шли – видели, как со второго этажа лилась вода, как дождь, и уже стоял густой пар. Из одного места вода била ключом. Однако нас вели довольно далеко от нее, потому горячая вода даже не попала на нас.















Ocean Plaza не горит: 9 пострадавших, потоп и отключение отопления – что случилось в ТРЦ / 4 фотографии

Напомним, в результате аварии возле Ocean Plaza в асфальтовом покрытии образовалось отверстие, куда частично провалилось маршрутное такси.

Спасатели ГСЧС эвакуировали из него четверых пассажиров, а также троих граждан из троллейбуса, который оказался в паровой завесе.