В Киеве ТРЦ Ocean Plaza затопило кипятком из-за прорыва теплосети. На видео, снятых очевидцами, видно, что под воду ушел весь пол торгового центра.

Из-за подтопления есть пострадавшие, их забирают скорые, прибывших на место происшествия. Существует риск замыкания и возможного пожара, пишут СМИ.

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На близлежащих от здания ТРЦ улицах стоит столб пара, который видно издалека. Также провалилось асфальтовое покрытие, в результате чего автобус получил механические повреждения. По предварительной информации в результате ДТП никто не пострадал.

Ограничено движение на улице Антоновича (от ул.Загородная до пл.Лыбидской.)

Напомним, в прошлом году из-за прорыва теплосети в Киеве несколько автомобилей провалились в ямы.