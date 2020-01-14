Следственный отдел Голосеевского районного управления полиции Киева открыл уголовное производство по факту аварии теплосети на улице Антоновича, сообщает во вторник, 14 января, отдел коммуникации столичной полиции.

– Вчера в 20.37 в столичной полиции поступило сообщение о том, что в Голосеевском районе столицы на улице Антоновича произошел прорыв трубы теплосети. В результате есть пострадавшие, частично затоплены этаж и подвальное помещение торгового центра, находящегося рядом.

На вызов выехали спасатели, сотрудники профильных служб, экипажи скорой, наряды патрульной полиции, полка полиции особого назначения № 2, следственно-оперативные группы и работники Голосеевского управления полиции, – говорится в сообщении.