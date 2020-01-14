Следственный отдел Голосеевского районного управления полиции Киева открыл уголовное производство по факту аварии теплосети на улице Антоновича, сообщает во вторник, 14 января, отдел коммуникации столичной полиции.
– Вчера в 20.37 в столичной полиции поступило сообщение о том, что в Голосеевском районе столицы на улице Антоновича произошел прорыв трубы теплосети. В результате есть пострадавшие, частично затоплены этаж и подвальное помещение торгового центра, находящегося рядом.
На вызов выехали спасатели, сотрудники профильных служб, экипажи скорой, наряды патрульной полиции, полка полиции особого назначения № 2, следственно-оперативные группы и работники Голосеевского управления полиции, – говорится в сообщении.
По факту происшествия следственным отделом Голосеевского управления полиции начато уголовное производство – умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства.Читайте: Авария возле Ocean plaza: что происходит на месте ЧП сейчас Никакой паники, вода лилась, как дождь: очевидцы об эвакуации из Ашана в Ocean plaza Ocean Plaza не горит: 9 пострадавших, потоп и отключение отопления - что случилось в ТРЦ
Санкция предусматривает до трех лет лишения свободы. Сейчас в рамках досудебного расследования проводятся следственные действия по установлению обстоятельств происшествия.
Напомним, вечером 13 января в Киеве Ocean Plaza затопило кипятком из-за прорыва теплосети. Также произошел провал асфальтового покрытия рядом с ТРЦ.
Источник: Полиция Киева