PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Авария возле ТРЦ Ocean Plaza: полиция открыла уголовное производство

Следственный отдел Голосеевского районного управления полиции Киева открыл уголовное производство по факту аварии теплосети на улице Антоновича, сообщает во вторник, 14 января, отдел коммуникации столичной полиции.

– Вчера в 20.37 в столичной полиции поступило сообщение о том, что в Голосеевском районе столицы на улице Антоновича произошел прорыв трубы теплосети. В результате есть пострадавшие, частично затоплены этаж и подвальное помещение торгового центра, находящегося рядом.

На вызов выехали спасатели, сотрудники профильных служб, экипажи скорой, наряды патрульной полиции, полка полиции особого назначения № 2, следственно-оперативные группы и работники Голосеевского управления полиции, – говорится в сообщении.

По факту происшествия следственным отделом Голосеевского управления полиции начато уголовное производство – умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Читайте: Авария возле Ocean plaza: что происходит на месте ЧП сейчас Никакой паники, вода лилась, как дождь: очевидцы об эвакуации из Ашана в Ocean plaza Ocean Plaza не горит: 9 пострадавших, потоп и отключение отопления - что случилось в ТРЦ

Санкция предусматривает до трех лет лишения свободы. Сейчас в рамках досудебного расследования проводятся следственные действия по установлению обстоятельств происшествия.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка