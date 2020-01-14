Слідчий відділ Голосіївського районного управління поліції Києва відкрив кримінальне провадження за фактом аварії тепломережі на вулиці Антоновича, повідомляє у вівторок, 14 січня, відділ комунікації столичної поліції.
– Вчора о 20.37 до столичної поліції надійшло повідомлення про те, що в Голосіївському районі столиці на вулиці Антоновича стався прорив труби тепломережі. В результаті є постраждалі, частково затоплені поверх і підвальне приміщення торгового центру, що знаходиться поруч.
На виклик виїхали рятувальники, співробітники профільних служб, екіпажі швидкої, наряди патрульної поліції, полку поліції особливого призначення №2, слідчо-оперативні групи та працівники Голосіївського управління поліції, – йдеться в повідомленні.
За фактом події слідчі відділу Голосіївського управління поліції розпочали кримінальне провадження – умисне знищення або пошкодження об’єктів житлово-комунального господарства.Читайте: Аварія біля Ocean plaza: що відбувається на місці НП зараз Жодної паніки, вода лилася, як дощ: очевидці про евакуацію з Ашану в Ocean plaza Ocean Plaza не горить: 9 постраждалих, потоп і відключення опалення - що сталося у ТРЦ
Санкція передбачає до трьох років позбавлення волі. Зараз у рамках досудового розслідування проводяться слідчі дії зі встановлення обставин події.
Нагадаємо, ввечері 13 січня у Києві Ocean Plaza затопило окропом через прорив тепломережі. Також відбувся провал асфальтового покриття поруч з ТРЦ.
Джерело: Поліція Києва