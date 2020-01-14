Намагалися дістати переписку Баканова: хакери з РФ атакували сайт Кварталу 95

Група російських хакерів намагалася зламати сайт компанії Квартал 95. Атака сталася напередодні Нового року.

Фішингові кампанії ГРУ на українські компанії виявила американська фірма з кібербезпеки Area1.

– Фішингові атаки на Квартал 95, мабуть, були спрямовані на те, щоб розкопати електронну переписку керівника компанії Івана Баканова, якого Зеленський призначив главою Служби безпеки України в червні минулого року, – йдеться в статті NYT.

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Також серед цілей хакерів були KUB-Gas, Aldea, Esko-Pivnich, Nadragas, Tehnocom-Service та Pari. Всі вони є дочірніми компаніями Burisma Holdings, яка виявилася в центрі скандалу, що став причиною запуску процедури імпічменту президента США Дональда Трампа.

Раніше російські хакери атакували українську компанію Burisma.

Джерело: New York Times