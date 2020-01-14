Прокуратура города Киева изменила квалификацию уголовного производства по факту аварии теплосети на улице Антоновича возле ТРЦ Ocean Plaza на статью о нарушениях правил безопасной эксплуатации зданий, сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

– Сейчас сведения по данному факту прокуратура внесла в ЕРДР по предварительной квалификацией – нарушение при разработке, конструировании, изготовлении или хранения промышленной продукции правил, касающихся безопасного ее использования.

А также нарушение при проектировании или строительстве правил, касающихся безопасной эксплуатации зданий и сооружений, лицом, обязанным соблюдать такие правила, если это создало угрозу гибели людей или наступления иных тяжких последствий или причинило вред здоровью потерпевшего, – говорится в сообщении.