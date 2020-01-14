PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Потоп в Ocean Plaza: прокуратура змінила кваліфікацію справи

Прокуратура міста Києва змінила кваліфікацію кримінального провадження за фактом аварії тепломережі на вулиці Антоновича біля ТРЦ Ocean Plaza на статтю про порушення правил безпечної експлуатації будівель, повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.

– Зараз відомості за цим фактом прокуратура внесла в ЄРДР за попередньою кваліфікацією – порушення під час розробки, конструюванні, виготовленні або зберігання промислової продукції правил, що стосуються безпечного її використання.

А також порушення під час проектування чи будівництва правил, що стосуються безпечної експлуатації будівель і споруд, особою, яка зобов’язана дотримувати таких правил, якщо це створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров’ю потерпілого, – йдеться в повідомленні.

Читайте: Коли відкриють Ocean Plaza Затоплення Ocean Plaza - Київтеплоенерго назвало причину Аварія в Ocean Plaza: КМДА виплатить компенсації всім постраждалим

Раніше слідчий відділ Голосіївського управління поліції почав кримінальне провадження за фактом умисного знищення або пошкодження об’єктів житлово-комунального господарства.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка