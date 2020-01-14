Прокуратура міста Києва змінила кваліфікацію кримінального провадження за фактом аварії тепломережі на вулиці Антоновича біля ТРЦ Ocean Plaza на статтю про порушення правил безпечної експлуатації будівель, повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.

– Зараз відомості за цим фактом прокуратура внесла в ЄРДР за попередньою кваліфікацією – порушення під час розробки, конструюванні, виготовленні або зберігання промислової продукції правил, що стосуються безпечного її використання.

А також порушення під час проектування чи будівництва правил, що стосуються безпечної експлуатації будівель і споруд, особою, яка зобов’язана дотримувати таких правил, якщо це створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров’ю потерпілого, – йдеться в повідомленні.